Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог набрать очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (5:0).

36-летний россиянин в третьем подряд матче не может отметиться результативными действиями. Это его худшая серия в сезоне.

Ранее он два два матча подряд не набирал очков. Это случилось в ноябре 2021 года, когда «Вашингтон» уступил «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ) и переиграл «Лос-Анджелес Кингз» (2:0). Также в январе 2022 года Овечкин не мог забить или отдать голевой пас. Тогда «Кэпиталз» потерпели два поражения – от «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ) и «Сент-Луис Блюз» (1:5).

Напомним, 29 января, «Даллас Старз» принимал «Вашингон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:0. Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Ранее «Вашингтон» проиграл «Вегасу» (0:1) и «Сан-Хосе» (1:4).