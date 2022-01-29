Стали известны суммы штрафов игроков на Открытом чемпионате Австралии.

Лидирует представитель Канады Денис Шаповалов. Он заплатит 15 тысяч долларов. На втором месте идет теннисист из Греции Стефанос Циципас (13 тысяч долларов). Третий – россиянин Даниил Медведев (12 тысяч долларов).

Медведев получил два штрафа после полуфинального матча с Циципасом: 8000 долларов за неспортивное поведение и 4000 долларов за «непристойность».

Циципаса за подсказки отца во время матча с Даниилом оштрафовали на 5000 долларов.

Напомним, по ходу полуфинального матча Медведев обрушился с критикой на судью, который не отреагировал на подсказки со стороны отца Циципаса. Ближе к концу встречи Стефанос получил предупреждение от рефери.

Медведев обыграл Циципаса и сыграет в финале с испанцем Рафаэлем Надалем.