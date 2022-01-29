В Нью-Йорке состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорком Рейнджерс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали гости со счетом 3:2.

Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер упрочил преимущество в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги. Он забросил 31-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате в матче с «Миннесотой».

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, не сумевший отличиться во встрече с «Даллас Старз», остался на втором месте с 29 голами.

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль делит с 36-летним россиянином вторую позицию. Он забил 29 шайб. Немец провел на шесть матчей меньше Крайдера и Овечкина.

Александр Овечкин не может отметиться результативными действиями в трех матчах подряд.