Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от первой тренировки в Пекине. Там 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.

Смольский рассказал, что сегодня, 29 января, у команды прошла первая полноценная тренировка. Биатлонисты из Белоруссии опробовали все круги и огневой рубеж. Антону понравилась трасса. Он не заметил засорений и ледяных участков. Спортсмен отметил сильный мороз. Он усиливается вечером.

«Рельеф сложный, отдыхать негде. Крутые виражи и затяжные подъемы. На стрельбище непростая ветровая остановка – дует постоянно. Иногда ветер усиливается, но порой как бы смягчается. Однако очевидно, что в любом случае на каждом огневом рубеже нужно быть предельно сконцентрированным и дружить с удачей», – цитирует Смольского телеграм-канал «Референт Рая».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.