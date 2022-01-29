Шведский лыжник Лео Йоханссон сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус после прилета в Пекин для участия в Олимпийских играх.

Спортсмен уже изолирован. Партнерам по сборной Швеции Калле Хальфварссону и Маркусу Грате, которые контактировали с Йоханссоном, пока разрешено тренироваться.

Йоханссон заразился коронавирусом перед сбором команды две недели назад. Он уже выздоровел и сдал шесть отрицательных тестов подряд. В аэропорту в Пекине ПЦР-тест снова показал положительный результат.

В состав сборной Швеции по лыжным гонкам вошли Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Юхан Хегстрем, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома и Калле Хальфварссон.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.