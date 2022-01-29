Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал пост полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Магомеда Оздоева в «Инстаграме».

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», – написал Азмун в комментариях к сообщению в «Инстаграме».

На прошлой неделе Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Он должен перейти в команду из Германии летом 2022 года, когда закончится срок контракта с «Зенитом».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» хочет наказать Азмуна за несогласованный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером». Сердару планируют выписать штраф и перевести во вторую команду.

В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил десять голов и отдал четыре результативные передачи. Форвард выступает за «Зенит» с января 2019 года.