Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение о своем сопернике по финалу Отрытого чемпионата Австралии, испанце Рафаэле Надале.

Напомним, завтра, 30 января, Медведев и Надаль сыграют за титул победителя Australian Open – 2022.

«Ну, мы все знаем, каков характер Рафы в жизни. Не знаю, следует ли мне так говорить, но он, знаете, будто бы идеальный человек, он никогда…Когда у него спрашивают, почему он никогда не разбивает ракетки, он все время рассказывает, как дядя Тони его в детстве воспитывал«, – заявил Медведев на пресс-конференции.

Даниил считает, что тяжело так себя контролировать. Россиянин считает, что Надаль – большой молодец. Он считает испанца невероятным.

Финал Открытого чемпионата Австралии состоится завтра, 30 января. Начало – в 11:30 по московскому времени.