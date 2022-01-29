На чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) сегодня, 29 января, пройдет мужская гонка преследования.

Спортсмены пробегут 12,5 километров с двумя огневыми рубежами. На двух из них биатлонисты будут стрелять из положения лежа, еще на двух – стоя.

Гонка начнется в 12:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Первым на дистанцию уйдет победитель спринтерской гонки из Норвегии Эрленн Бьентегор. Через 21 секунду на дистанцию уйдет россиянин Никита Поршнев. Третьим стартует Лукас Фрацшер (+23 секунды).Вместе с ним в гонку уйдет Петр Пащенко.

Также за сборную России выступят Александр Поварницын (+1,07), Ильназ Мухамедзянов (+1,16), Василий Томшин (+1,19) и Михаил Первушин (+2,39).

Антон Бабиков не примет участие в гонке преследования, так как он пропустил спринт.