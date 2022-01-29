В Арбере (Германия) на чемпионате Европы по биатлону сегодня, 29 января, пройдет женская гонка преследования.

Старт соревнованиям будет дан в 15:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция гонки доступна по ссылке.

Первой стартует представительница Норвегии Фемстейневик Рагнхильд, выигравшая спринтерскую гонку.

Первая из россиянок – Наталья Гербулова, стартует восьмой. Она уйдет на дистанцию с отставанием в 40 секунд. Евгения Буртасова побежит под 19-м номером (+1,08). Лариса Куклина – под 21-м (+1,11), Анастасия Шевченко – под 27-м (+1,31), Анастасия Гореева – под 35-м (+1,52), Виктория Сливко – под 46-м (+2,18).

Буртасова и Шевченко – запасные в олимпийской сборной. Они поедут в Китай, если кто-то из спортсменов сдаст положительный ПЦР-тест.