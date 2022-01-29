В Амстердаме (Голландия) продолжается чемпионат Европы по футзалу. Сегодня, 29 января, сборная России сыграет с национальной командой Польши.

Встреча пройдет на стадионе «Зигго Доум» в Амстердаме и начнется в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Сборная России – лидер отборочной группы. Команда выиграла встречу против Словакии со счетом 7:1, а затем обыграла Хорватию (0:4). Россияне набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Сборная Польши проиграла Хорватии (1:3), а затем вничью сыграла со Словакией (2:2).

Ранее национальная команда России встречалась с Польшей в феврале 2019 года. Тогда матч завершился вничью (2:2).