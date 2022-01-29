Защитник «Рубина» Монтассар Тальби сдал положительный тест на коронавирус. Он сообщил об этом на своей странице в «Инстаграме».

«Спасибо за ваши сообшения поддержки. Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. Жду результата нового теста и надеюсь, что он будет отрицательным, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде и помочь им«, – заявил Тальби.

Казанский «Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах. Команда идет на десятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований – «Зенит». В активе команды 38 очков. На втором месте идет московское «Динамо» (36 очков). Тройку призеров замыкает «Сочи» (31 балл).

В следующем туре чемпионата России «Рубин» сыграет с «Зенитом». Матч состоится 28 февраля.