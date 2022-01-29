Форвард «Интернасьонала» Юри Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист скоро пройдет медицинский осмотр, проведет переговоры с представителями «Зенита» и подпишет контракт. О трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал Metaratings информацию о трансфере Алберто. Он подтвердил, что Юри сегодня, 29 января, пройдет медицинское обследование.

Ранее появилась информация о том, что форвард Сердар Азмун сможет перейти из «Зенита» в «Байер» зимой 2022 года, если санкт-петербургский клуб подпишет контракт с Алберто в ближайшее время.

Напомним, Азмун подписал контракт, согласно которому он сможет присоединиться к «Байеру» летом 2022 года после истечения срока соглашения с «Зенитом».

Алберто забил 30 голов и отдал 6 передачи в 100 матчах за «Интернасьонал». Соглашение форварда с клубом рассчитано до 31 июля 2015 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равна 12 млн евро.