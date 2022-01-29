Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков прокомментировал увольнение экс-наставника клуба Виктора Гончаренко.

Широков заявил, что изначально понимал, что Гончаренко – не уровень «Краснодара», и ничего не даст команде.

«Гончаренко – средний тренер, который попал в хорошую команду – ЦСКА – и довел ее до своего уровня – среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб«, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Широков рад, что в «Краснодар» взяли тренера из-за границы. Он надеется на то, что специалист может что-то дать команде. Однако бывший полузащитник не верит, что новый тренер сделает команду чемпионом. У него другой менталитет.

«Краснодар» идет на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда отстает от лидера – «Зенита», на девять очков.