На чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия) стартовала мужская гонка преследования.

Старт биатлонистам дан в 12:30 по московскому времени. Биатлонисты пробегут 12,5 километров с двумя огневыми рубежами. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Первый стартовый номер получил лидер спринтерской гонки из Норвегии Эрленн Бьентегор. Под вторым номером на дистанцию уйдет россиянин Никита Поршнев (+21 секунда). Третьим стартует Лукас Фрацшер (+23 секунды). Российский биатлонист Петр Пащенко стартует одновременно с немцем.

Также сборную России представят Александр Поварницын (+1,07 секунды), Ильназ Мухамедзаянов (+1,16), Василий Томшин (+1,19) и Михаил Первушин (+2,39).

Лидер российской сборной Антон Бабиков не примет участия в гонке преследования, так как он пропустил спринт.