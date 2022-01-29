В Арбере (Германия) стартовал чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 29 января, женщины бегут гонку преследования.

Старт спортсменкам дан в 15:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Биатлонистки преодолеют десять километров с четырьмя огневыми рубежами.

Первая из россиянок – Наталья Гербулова, стартует под восьмым номером. Она проиграла лидеру спринта – норвежке Фемстейневик Рагнхильд 40 секунд.

Евгения Буртасова уйдет на дистанцию под 19-м номером. Она отстала от лидера в спринте на 1,08 секунды.

Лариса Куклина стартует под 21-м номером (+1,11), Анастасия Шевченко – под 27-м (»1,31), Анастасия Гореева – под 35-м (+1,52), Виктория Сливко – под 46-м (+2,18).

Буртасова и Шевченко – запасные в олимпийской сборной России. Они выступят в Пекине, если заболеют члены основной команды.