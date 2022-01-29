Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, что все лыжники национальной команды получили зеленые коды здоровья и готовы к вылету в Пекин на Олимпийские игры.

«Команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус», – цитирует Турышева телеграм-канал «Радиолыжи».

Сергей добавил, что на последнем тренировочном сборе в Италии спортсмены выполнили запланированный объем тренировок. Российские лыжники готовы к Олимпийским играм в Пекине.

Национальная команда планирует прилететь в столицу Китая утром 30 января.

Напомним, ранее проблемы с вылетом испытывали российские биатлонисты. Они неправильно заполнили информацию в приложении, формирующем QR-код.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.