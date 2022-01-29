Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров раскрыл подробности о ситуации с положительным тестом на коронавирус перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Я сел в автобус, который шел в горный кластер, и был изолирован в олимпийской деревне. Думаю, имела место ошибка«, – цитирует Башкирова «Матч ТВ».

Тренер сборной России добавил, что он почти не получал информации от организаторов. Ему сообщили только о положительном тесте на коронавирус.

В тот же день вечером у Башкирова взяли еще один ПЦР-тест. Он оказался отрицательным. На следующий тест сделали еще два теста и отпустили тренера с самоизоляции.

Ранее положительные тесты на коронавирус сдали представители сборной Норвегии и Швеции по лыжным гонкам.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.