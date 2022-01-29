Александра Трусова с тренерами Сергеем Розановым, Даниилом Глейхенгаузом, Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковым. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Александра Трусова с тренерами Сергеем Розановым, Даниилом Глейхенгаузом, Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковым. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Хореограф Даниил Глейхенгауз и генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ФФККР и Олимпийском комитете России.

«Глейхенгауз и Коган сдали тест накануне, он показал положительный результат. Болезнь проходит бессимптомно», – цитирует источник «РБК Спорт».

Даниил Глейхенгауз – хореограф группы Этери Тутберидзе. В команде занимаются Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, которые попали в состав олимпийской сборной России на игры в Пекине.

Ранее из-за положительного теста на коронавирус из команды был исключен Михаил Коляда. Его заменили на Евгения Семененко.

Зимние Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.