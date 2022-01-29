В Арбере (Германия) продолжается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня, 29 января, мужчины пробежали гонку преследования.

Первым в соревнованиях на 12,5 километров с четырьмя огневыми рубежами финишировал норвежский биатлонист Сверре Дален Аспенс. Он допустил три промаха.

Россиянин Петр Пащенко занял второе место (+38,1), допустив пять промахов. После последней стрельбы биатлонист потерял время, уронив палку и потеряв очки. Пащенко уходил на дистанцию четвертым с проигрышем в 23 секунды.

Тройку призеров замкнул представитель Германии Лукас Фрацшер. Он допустил шесть промахов и проиграл лидеру 53 секунды.

Никита Поршнев занял седьмое место, Василий Томшин стал двенадцатым, Ильназ Мухамедзянов – 24-м, Михаил Первушин – 31-м.

Завтра, 30 января, в заключительный день чемпионата Европы спортсмены пробегут смешанную эстафету и сингл-микст.