Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что полетит на Олимпийские игры в Пекин вместе со сборной России.

Ранее сообщалось, что Коган сдал положительный тест на коронавирус. Также появилась информация об инфицировании хореографа из группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза.

«Должны лететь вместе с командой. Все сдают тесты в ежедневном режиме и, к сожалению, даже от ложноположительных, как и ложноотрицательных, тестов никто не застрахован«, – заявил Коган корреспонденту «Матч ТВ».

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России добавил, что в команде фигуристов все в порядке.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.