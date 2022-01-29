Первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Австралии. Финальный матч против представительницы США Даниэль Коллинз состоялся сегодня, 30 января.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии Барти в двух сетах обыграла 27-й номер мирового рейтинга Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6. Теннисистки находились на корте 1 час 29 минут.

Эшли Барти 10 раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

Даниэль Коллинз совершила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Завтра, 30 января, определится победитель Открытого чемпионата Австралии у мужчин. В финале сразятся Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.