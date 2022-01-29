В Амстердаме (Голландия) продолжается групповой этап чемпионата Европы по мини-футболу. Сегодня, 29 января, сборная России встречается с национальной командой Польши.

Матч проходит на стадионе «Зигго Доум» в Амстердаме. Бесплатная прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

Сборная России досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата Европы. В активе команды шесть очков.

Россияне – лидеры отборочной группы. Команда разгромила Словакию со счетом 7:1, а затем обыграла Хорватию (0:4).

Сборная Польши уступила Хорватии в первом матче со счетом 1:3, а затем вничью сыграла со Словакией (2:2).

В последний раз команды встречались в феврале 2019 года. Тогда матч закончился со счетом 2:2.