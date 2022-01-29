На сайте Международного олимпийского комитета опубликованы особые правила проведения хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года. Они связаны с коронавирусом.

Сразу две сборные могут завоевать золотые медали. Такой сценарий предусмотрен на случай, если все четыре участника финального и полуфинального матча не смогут набрать нужного количества игроков в заявке. Их должно быть 17: два полевых хоккеиста и два вратаря.

Если количество положительных тестов превысит допустимые нормы у одного из финалистов, вместо него в финале сыграет победитель матча за третье место.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккеисты начнут соревнования 9 февраля. В первом матче сыграют национальные команды России и Швейцарии.