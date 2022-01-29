Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это первый финал «Большого шлема», где Медведев – фаворит в матче. Дополнительная ответственность, вопрос, как Даня справится с ней, но если будет играть так, как с Циципасом, то преимущество у него будет«, – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Президент ФТР добавил, что в финале Медведеву нужно биться с первого до последнего очка. Надаль может сыграть по своему физическому состоянию и по состоянию соперника.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится завтра, 30 января. Начало – в 11:30 по московскому времени.