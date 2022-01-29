Тесты на коронавирусную инфекцию российских биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также старшего тренера сборной России Михаила Шашилова показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее у всех троих возникли проблемы с вылетом в Китай. Казакевич, Васнецова и Шашилов неправильно заполнили информацию в приложении, которое генерирует QR-код, подтверждающий право на вылет в Пекин.

28 января проблемы с вылетом были решены. Новые тесты спортсменки и тренер сдали уже в Пекине.

Ранее тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, сдавший положительный тест на коронавирус по прилету в Пекин, прошел новое исследование. Оно показало отрицательный результат, и наставника выпустили из изоляции.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.