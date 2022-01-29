Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал, почему не полетел на сбор с командой.

Напомним, первый сбор команды прошел в Дубае, на второй команда полетела в Португалию.

«Остаемся зимовать. Планировал вместе с ребятами сегодня улететь в Португалию на сборы, но сроки моего восстановления чуть сдвинулись из-за одной модной болезни, которую я перенес в начале января. Желаю «Зениту» качественно подготовиться ко второй части сезона«, – написал Крицюк в «Инстаграме».

Станислав играет за команду из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. Ранее Крицюк выступал за «Краснодар». Он провел в составе команды 72 матча, в 33 из которых не пропустил ни одного гола.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 38 очков.