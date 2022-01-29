Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе скоро станет игроком «Эльче». Об этом сообщает Cazurreando.

Ранее появилась информация о том, что интерес к нападающему красно-белых проявляет «Венеция». Итальянцы хотят усилить атаку в зимнее трансферное окно. «Венеция» идет на семнадцатом месте в турнирной таблице итальянской Серии А.

Также СМИ сообщали об интересе к Понсе из «Дженоа».

«Спартак» заключил контракт с Понсе до 2024 года. Футболист пропустил концовку 2021 года из-за травмы колена. Он перенес операцию на мениск после столкновения в игре с «Наполи» в Лиге Европы. Ожидается, что Понсе вернется на поле к началу второй половины текущего сезона.

Российский чемпионат возобновится 26 февраля.