Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет против экс-первого номера рейтинга из Испании Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Встреча состоится сегодня, 30 января и начнется в 11:30 по московскому времени.

Посмотреть матч можно на телеканале «Евроспорт». Эфир начнется в 11:00 по московскому времени.

Даниил Медведев вышел в финал турнира «Большого шлема» в четвертый раз. Ранее он выходил в финал Открытого чемпионата Австралии и два раза пробивался в финал US Open.

В сентябре 2021 года Даниил впервые выиграл «Большой шлем». Он обыграл Новака Джоковича в финале US Open.

Надаль 29 раз выходил в финал турниров «Большого шлема».

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев четыре раза встречались между собой. Испанец выигрывает по очным встречам (3:1).

В последний раз теннисисты играли в ноябре 2020 года на Итоговом турнире АТР. Тогда победил Медведев со счетом 3:6, 7:6,6:3.