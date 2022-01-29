Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина сравнила Олимпиаду в Пекине с сериалом в жанре игры выживания «Игра в кальмара».

Шохина рассказала, что команда находится в хорошем настроении. Однако все девушки переживают, боятся заразиться коронавирусом.

«Эта Олимпиада похожа на «Игру кальмара», когда люди выбывают один за другим. Мы с девчонками в сборной это как раз обсуждали«, – цитирует Шохину телеканал «Матч ТВ».

Женский хоккейный турнир на Олимпийских играх стартует 3 февраля. Сборная России попала в группу с командами США, Канады, Финляндии и Швейцарии.

29 января стало известно, что Ангелина Гончаренко и Диана Фахрутдинова не принимали участия в тренировке сборной России в Пекине из-за микротравм.