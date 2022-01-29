Представительница Молдавии Алина Стремоус выиграла гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону. Она стартовала с четвёртого места и с четырьмя промахами вырвалась в лидеры на последней стрельбе.

Ранее Стремоус выступала за Россию, но сменила спортивное гражданство. Второй стала немка Янина Хеттих, допустившая пять промахов и отставшая от Стремоус на 17,7 секунды.

Тройку замкнула Йеннт Энодд из Норвегии — 5 промаха, 26,8 секунды отставания.

Россиянка Лариса Куклина показала пятый результат с пятью промахами и отставанием 1 минута 32,6 секунды. При этом стартовала она с 21-й позиции.

Евгения Буртасова финишировала 11-й с 19-го старта (8 промахов, 2.38,6 отставание).

Анастасия Шевченко стала 17-й (27-й старт, 9 промахов 2.51,2 отставание), Наталия Гербулова — 26-й (8-й старт, 8 промахов, 3.06,1 отставание), Виктория Сливко — 38-й (46-й старт, 8 промахов, 4.06,1 отставание).