Стали известны подробности гибели женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Гатчинском районе Ленинградской области. Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на «КП», 41-летняя Анна Ускова работала юристом, дослужилась до майора в Федеральной службе судебных приставов, после чего уволилась и стала работать в строительной компании.

Как рассказал владелец загородного дома с баней, где отдыхали женщина с семьёй и друзьями, в купели были ступени, которые вели почти до самого дна. Если бы женщина спустилась по ним, то трагедии бы можно было избежать. Но она нырнула с головой. При этом другие гости также окунались в купель в ту ночь, но делали это постепенно.

Тело женщины было обнаружено спустя 10 дней, его нашли в километре от проруби.