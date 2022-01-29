Председатель Российского союза спасателей Алексей Дударев прокомментировал трагедию, произошедшую во время крещенских купаний в Ленинградской области. Как ранее стало известно, 40-летняя Анна Ускова нырнула в самодельную прорубь на реке Оредеж, после чего её тело унесло течением реки. Её нашли спустя десять дней в километре от места трагедии.

Спасатель подчеркнул, что купель должна быть оборудована входом и выходом, чтобы после омовения человек мог безопасно выбраться из воды.

«В необорудованных местах — как на пляжах летом и в купелях зимой — принимать процедуры категорически не рекомендуется» — цитирует «Мойка78» Дударева.

По словам Дударева, купели не делают в местах с течением, а на реке Оредеж вода двигалась со скоростью до трех метров в секунду, потому женщину быстро затянуло под лед.

Юристка Анна Ускова прыгнула с головой в купель, после чего её утащило под лёд. Муж бросился ей на помощь, но было поздно. Женщина утонула на глазах детей.