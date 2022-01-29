Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию с решением фанатов российских команд бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID. Ранее Журова заявила, что паспорт болельщика не будет внедряться в чемпионате России и будет действовать лишь на международных турнирах.

Меня изначально некорректно процитировали. Дело в том, что в законе нет прямого введения Fan ID, — цитирует «Бизнес online» Журову. — Правительство определит уровень соревнований, на которых новая практика будет введена. Пока не объявлено, где и как это будет. Поэтому странно, что все начали бойкотировать и высказываться на этот счет, хотя еще ничего не введено».

Она добавила, что РФС и правительство сами будут определять, как и при каких условиях будет действовать паспорт болельщика.