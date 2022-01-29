Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе близок к уходу из клуба. Как сообщает Cazurreando, в ближайшее время он подпишет контракт с «Эльче». Представитель испанской Ла лиги следит за форвардом с прошлого лета.

В сезоне-2021/22 Понсе провёл 11 матчей, забил 4 гола и отдал один голевой пас. Контракт с ним рассчитан до лета 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец перенёс операцию и пропустил концовку 2021 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Понсе проявляют итальянские «Венеция» и «Дженоа».

«Эльче» после 22 туров занимает 15-е место в чемпионате Испании с 23 очками.