Нападающий «Сочи» Иван Морозов рассказал, что его обрадовал уход из СКА. Форвард был обменян из питерского клуба в декабре 2021 года. По словам хоккеиста, он доволен, что получил игровое время в составе южан.

Видимо, просто разонравилась моя игра. Не знаю, почему, никто ничего не объяснял, — цитирует «Чемпионат» Морозова. — На перевод в ВХЛ реагировал спокойно. Выходил и делал свою работу, не важно, в какой лиге. Обрадовался, что наконец-то обменяли, потому что лучше играть в КХЛ, чем в ВХЛ. В «Сочи» мне доверяют, дают много игрового времени».

В составе СКА Морозов провёл в сезоне-2021/22 17 матчей, набрав 8 (4+4) очков. В пяти играх за «Сочи» он отметился 3 (1+2) очками.