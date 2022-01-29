Олимпийские игры в Пекине ещё не стартовали, но уже сейчас всё больше напоминают фарс. Из-за положительных коронавирусных тестов Игры пропустит огромное количество спортсменов разных стран. При том, что большинство из них переносят ковид бессимптомно, практически все привиты, а власти Китая планируют сделать всё, чтобы ограничить контакт спортсменов с внешним миром Пекина.

Олимпиада уже лишилась звезды лыжного спорта Симена Крюгера, а от России не приедет, например, лидер мужского фигурного катания Михаил Коляда.

Но есть и более тревожная новость. Издание РБК сообщило, что положительный тест на коронавирус сдал гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган и… Даниил Глейхенгауз. Последнее заставило схватиться за сердце тысячи фанатов. Глейхенгауз – хореограф группы Этери Тутберидзе, то есть работает с потенциальными золотой, серебряной и бронзовой медалистками Олимпиады-2022. Конечно, остаётся вероятность, что кто-то из тройки Камила Валиева – Александра Трусова – Анна Щербакова дрогнет и останется без медали. Но чтобы все три – это из разряда фантастики.

Но что не из разряда фантастики, так это выбывание вероятных призёрок из числа участников Игр из-за положительных тестов на коронавирус.

Впрочем, можно пока вздохнуть спокойно. Коган заверил, что больных в составе сборной нет. Сейчас он и Глейхенгауз отправляются в Красноярск, где присоединятся к фигуристам на сборах. Вряд ли в федерации стали бы так рисковать, существуй хотя бы малейшая возможность заражения наших прим.

Тем не менее, расслабляться рано. Недавно стало известно, что биатлонный тренер Сергей Башкиров сдал положительный ПЦР-тест, был закрыт на карантин, но уже на следующий день освобождён: два его новых теста оказались отрицательными.

А теперь представьте, что это происходит на Олимпиаде. Условная Валиева сдаёт положительный тест в день соревнований, когда её даже заменить уже невозможно. Потом оказывается, что произошла ошибка, но программу фигуристка уже пропустила.

Можно сколько угодно рассуждать об опасности коронавируса и об избыточной смертности, но то, что устраивают перед Олимпийскими играми, иначе как ковидобесием не назвать. Известны случаи, когда спортсмены принимали участие в соревнованиях с температурой и даже пневмонией. А закрывать их из-за вируса, который после прививок становится не опаснее простуды, это очень сомнительное решение.

Можно посмотреть хотя бы на Олимпиаду в Токио, где привитых было гораздо меньше, но таких мер предосторожности не устраивали. В итоге случаев ковида было выявлено мизерное количество, а серьёзно не заболел никто из спортсменов или официальных представителей.

И понятно, что коронавирусные правила каждая страна вправе устанавливать свои собственные. Но непонятно, что мешало МОК надавить на Пекин в этом вопросе.

Остаётся надеяться, что Глейхенгауз и Коган и вправду здоровы, и на Олимпиаде мы увидим всех наших сильнейших фигуристов. Кроме Коляды.