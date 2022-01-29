Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатит за нападающего «Интернасионала» Юри Алберто. Как сообщает «Чемпионат», стоимость трансфера составит 24 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Юри Алберто приедет в расположение «Зенита» на сборе в Португалии. У петербуржцев окажется четыре номинальных центрфорварда. Помимо Юри Алберто, это вице-капитан Артём Дзюба, новичок команды Иван Сергеев и Сердар Азмун. Последний уже подписал контракт с «Байером» и должен покинуть сине-бело-голубых летом после истечения контракта. Однако он может перейти в леверкузенский клуб уже зимой, если Алберто приедет в расположение «Зенита».

Юри Алберто провёл за «Интернасионал» 100 матчей, забил 30 мячей и отдал 6 передач. Его контракт истекает 31 июля 2025 года.

После 18 туров «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 38 очками.