Сборная России по мини-футболу разгромно победила Польшу в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы — 5:1. Голами у россиян отметились Антон Соколов (6-я минута), Даниил Давыдов (16-я), Иван Чишкала (22-я и 29-я) и Иван Милованов (37-я). У поляков отметился Себастьян Лещак (20-я).

Россия с разгромным счётом выиграла три матча группового раунда. В первых двух играх подопечные Сергея Скоровича победили Словакию (7:1) и Хорватию (4:0).

Таким образом, Россия с 9 очками заняла первое место в группе и в четвертьфинале сыграет со второй командой группы D. Оно определится после сегодняшних матчей Грузия — Испания и Азербайджан — Босния и Герцеговина. На данный момент у грузинской команды 6 очков, у Испании — 4, у Азербайджана — 1, у Боснии — 0.

Четвертьфинальный матч России состоится 1 февраля в Амстердаме. В случае победы Россия встретится в полуфинале с победителем четвертьфинала Казахстан — Украина.