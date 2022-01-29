Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует встречаться на Олимпиаде в Пекине с лидерами других государств. По его словам, организаторы Игр-2022 ввели ряд ограничений не только для спортсменов, но и для официальных лиц.

«Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», — цитирует ТАСС Пескова.

На уточняющий вопрос, не планирует ли Путин увидеться с президентом Украины Владимиром Зеленским, Песков ответил: «В настоящее время в планах такой встречи нет», но не исключил такой возможности.

Визит Путина в Китай запланирован на 4 февраля, на церемонию открытия Олимпиады-2022.