Официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР) назвал имя капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. Им станет нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

Альтернативными капитанами стали Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Андронов (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»).

Шипачёву 34 года. Он выигрывал золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2014. Также в его карьере серебро и две бронзы ЧМ, а в 2016 году он принял участие в Кубке мира. В 2015 и 2017 году форвард выиграл два Кубка Гагарина со СКА.

В текущем сезоне КХЛ Шипачёв набрал 67 (24+43) очков в 48 играх.