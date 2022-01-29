Директор итальянского Национального научно-исследовательского института Spallanzani Франческо Вайя сообщил, что коронавирус принимает характеристики сезонного заболевания, информирует «Мойка78». Об этом свидетельствуют показатели нового штамма коронавируса — омикрон.

По его словам, нужно распространить вакцины от COVID-19 по всём мире и привести их в соответствие с будущими штаммами, чтобы прийти к одной дозе в год.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в России на 28 января проведена полная вакцинация у 79 269 115 человек. За всё время в стране выявлено 11 615 779 случаев заражения, 330 111 человек скончались.