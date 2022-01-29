Чеслав Михневич станет новым главным тренером сборной Польши, сообщает издание Meczyki. Именно он будет готовить команду к стыковому матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против России.

Польский футбольный союз был близок к заключению соглашения с Адамом Навалкой, но в последний момент всё же сделал выбор в пользу Михневича. Официально о контракте будет объявлено 31 января.

Напомним, что предыдущий наставник сборной Польши Паулу Соуза в декабре оставил команду, несмотря на действующий контракт. Он ушёл в бразильский «Фламенго», несмотря на недовольство польской федерации.

В качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Польши назывался ряд специалистов, включая украинца Андрея Шевченко и экс-наставника национальной команды России Станислава Черчесова.

Чеслав Михневич с сентября 2020 по осень 2021 года возглавлял «Легию». В нынешнем сезоне он обыграл «Спартак» в выездном матче группового турнира Лиги Европы (1:0). Ранее он возглавлял ряд польских клубов, а также молодёжную сборную.

Матч Россия — Польша пройдёт 24 марта в Москве.