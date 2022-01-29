Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону. Стремоус ранее выступала за Россию, но сменила спортивное гражданство и перешла в сборную Молдавии.

«Далеко не все спортсменки выдерживают давление, которое зашкаливает. У меня нет ответа на вопрос, как перестать терять таких, как Стремоус, — цитирует «Чемпионат» Губерниева. — Остаётся только горевать. Ничего уже не поделаешь.

Губерниев напомнил, что Стремоус не попадала даже во вторую команду и не могла выполнить норматив на мастера спорта. Он выразил мнение, что раскрыться биатлонистке удалось при новом тренере и на фоне раскрепощённости за результат.

Среди россиянок лучшей в пасьюте стала Лариса Куклина, занявшая 5-е место.