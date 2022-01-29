Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Инфографика NVsport

Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине. Инфографика NVsport

Уже на следующей неделе стартуют Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. С 8 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию в личных турнирах.

Медали будут разыграны в четырех видах — танцах на льду, парном катании, женском одиночном и мужском одиночном катании.

Первыми на лед выйдут мужчины-одиночники: их короткая программа состоится 8 февраля, а произвольная — 10 февраля. Чуть позднее медали будут разыграны в танцах на льду, затем в женском катании и самыми последними будут соревноваться спортивные пары.

Сборную России в каждом из видов будут представлять по три участника: на ЧМ-2021 российские фигуристы завоевали по три квоты в каждом виде.

Полное расписание соревнований фигуристов на Олимпиаде доступно на портале NVsport: