Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков не смогут принять участия в зимней Олимпиаде в Пекине. Оба они выступают в могуле. В январе они пропустили два этапа Кубка мира в Трембланте (Канада) и Дир-Вэлли (США), поскольку не были вакцинированны одобренной в Штатах и Канаде вакциной. Особого разрешения на въезд для невакцинированных они не получили и в итоге не смогли набрать необходимого количества очков для получения квоты на Олимпиаду.

Оба атлета обратились в CAS, чтобы две неиспользованные российские квоты во фристайле были перекинуты на могул, чтобы выступить в Пекине. Но в Спортивном арбитражном суде в Лозанне не удовлетворили их прошение, поскольку у CAS не было юрисдикции для решения вопроса.

В Олимпийском комитете России заверили, что обратятся в МОК и Международный совет по спортивному арбитражу, чтобы предоставить больше полномочий выездной комиссии CAS.