Пресс-служба Олимпийского комитета России в Телеграм-канале выложила шуточный ролик из Олимпийской деревни в Пекине. В ОКР показали, насколько далеко располагается столовая от номеров сборной России.

Оператору понадобилось пройти меньше минуты — 57 секунд — от дверей столовой до входа к номерам российской команды.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Сборная России должна привезти на турнир вторую по величине делегацию из спортсменов — 212. Больше россиян на Играх ожидается только американцев.