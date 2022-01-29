Сборная России заняла уверенное первое место в группе чемпионата Европы по мини-футболу. Подопечные Сергея Скоровича одержали три разгромные победы в трёх играх: 7:1 со Словакией, 4:0 с Хорватией и 5:1 с Польшей.

Это абсолютно лучший показатель среди всех 16 участников турнира. Три победы в трёх играх также одержала Португалия, но её разность мячей существенно скромнее — 9:3 против 11:1 у России.

Теоретически показатели России ещё может улучшить Грузия, но в эти минуты команда разгромно проигрывает Испании и де-факто лишится первого места в группе.

Если игра так и закончится победой испанцев, то именно с Грузией Россия встретится в 1/4 финала. А в случае выхода в полуфинал россиянам предстоит игра с победителем встречи Казахстан — Украина.