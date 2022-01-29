Первая ракетка мира Эшли Барти впервые в карьере стала победительницей домашнего турнира «Большого шлема» — Australian Open. В финальном матче Барто обыграла американку Даниэль Роуз Коллинз — 6:3, 7:6 (7:2).

Матч длился 1 час 29 минут. Барти 10 раз подала навылет, позволив сделать сопернице только один эйс. На счету австралийки 3 двойных ошибки при двух у Коллинз. В первом сете Барти взяла одну подачу соперницы, во втором они обе проиграли по две своих подачи.

Для 25-летней Барти это третий титул «Большого шлема». Также она выигрывала «Ролан Гаррос»-2019 и «Уимблдон»-2021.