Стал известен соперник сборной России по 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу. Им стала сборная Грузии, которая заняла второе место в группе D. Грузинская команда выиграла стартовые две встречи — 3:2 с Азербайджаном и 2:1 с Боснией и Герцеговиной. Для того, чтобы остаться первой в группе, Грузии достаточно было не проиграть в последнем туре Испании.

Однако испанцы разгромили Грузию со счётом 8:0. Таким образом, грузины вышли в плей-офф с отрицательной разностью мячей.

Россия одержала три победы в трёх встречах: 7:1 со Словакией, 4:0 с Хорватией и 5:1 с Польшей.

Матч Россия — Грузия пройдёт 1 февраля в Амстердаме. В случае победы россияне выйдут на победителя матча Казахстан — Украина.

В других четвертьфиналах встретятся Португалия — Финляндия и Испания — Словакия.