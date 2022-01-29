Чемпион Australian Open-1999 Евгений Кафельников дал прогноз на финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Их матч состоится 30 января.

По мнению Кафельникова, Медведев будет фаворитом встречи, особенно если она продлится пять сетов, поскольку россиянин на 10 лет моложе испанца.

Также Кафельников отметил игру Медведева в защите и психологическое преимущество.

«Психологически на Медведева уже не должно ничего давить. Я думаю, он сам все прекрасно понимает, — цитирует RT Кафельникова. — Ему терять в завтрашнем матче абсолютно нечего. Конечно, нужно побеждать».

Матч Надаль — Медведев стартует в 11:30 по московскому времени.

Надаль выигрывал Australian Open в 2009 году. Медведев год назад добрался до финала, где уступил Новаку Джоковичу.